Med begom pred policijo trčil v vozilo

Kranj, 29. aprila - Kranjski policisti so opolnoči na območju Stražišča v nadzoru prometa ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki pa je vožnjo nadaljeval. Med begom pred policijo je voznik tudi čelno trčil in poškodoval drugo vozilo, a se ni ustavil. Policisti so voznika, za katerega sumijo, da je vozil pod vplivom drog, izsledili slabih 20 minut kasneje.