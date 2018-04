Vreme: Dopoldne jasno, popoldne se bo zmerno pooblačilo

Ljubljana, 29. aprila - Danes bo precej jasno, popoldne pa se bo zmerno pooblačilo in izjemoma lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo šibak južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.