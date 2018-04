Zlati vitezi izgubili prvo tekmo v končnici

Las Vegas, 29. aprila - Igralci San Jose Sharks so v severnoameriški ligi v drugem krogu zahodnega dela po dveh podaljških v gosteh premagali Vegas Golden Knights s 4:3 in izid v zmagah izenačili na 1:1. Zlati vitezi iz Las Vegasa so v prvem krogu brez poraza izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.