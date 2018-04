Boston, 29. aprila - Ekipa Boston Celtics je v prvem krogu končnice na vzhodnem delu severnoameriške košarkarske lige NBA premagala Milwaukee Bucks s 112:96 in napredovala v naslednji krog s 4:3 v zmagah. V prvi tekmi drugega kroga na zahodnem delu pa so igralci Golden State Warriors ugnali New Orleans Pelicans s 123:101.