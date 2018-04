Na mejo ZDA prispela karavana azilantov iz Srednje Amerike

San Diego, 29. aprila - Na ameriško mejo pri San Diegu je v soboto in danes prispela karavana več sto prosilcev za azil v ZDA, ki bodo skušali vstopiti v državo ne glede na ostra opozorila vlade Donalda Trumpa, da bodo ločevali družine in posebej zapirali otroke in starše, večino pa bodo poslali nazaj domov.