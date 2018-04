Komičarka Michelle Wolf na večerji dopisnikov Bele hiše neusmiljena do Trumpa in medijev

Washington, 29. aprila - Združenje dopisnikov Bele hiše je za glavno govornico svoje letošnje gala večerje izbralo komičarko Michelle Wolf, ki je bila še bolj od kolegov prejšnja leta neusmiljena do predsednika ZDA Donalda Trumpa, ljudi okrog njega in medijev. Trump je letos že drugič prelomil tradicijo in se večerje ni udeležil.