Celjanke redni del končale brez poraza

Ljubljana, 28. aprila - V soboto je bil na sporedu derbi med Cinkarno Celje in Triglavom, s katerim se je zaključil redni del sezone v 1. SKL. V Celju so se osemindvajsete zmage v tej sezoni veselile domačinke. Polfinalna para sta Cinkarna Celje - Maribor in Triglav - Akson Ilirija. Prvi tekmi sta na sporedu 3. maja, drugi tri dni kasneje, morebitni tretji pa 8. maja.