Lozana, 28. aprila - Nogometaši Young Boys iz Berna so po 32 letih postali švicarski prvaki. Prvi naslov po letu 1986 so si zagotovili z današnjo zmago proti Luzernu. Do konca prvenstva so še štirje krogi, Young Boys pa imajo 75 točk, 16 več od Basla, ki ga v nedeljo čaka tekma s Thünom.