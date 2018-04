Vandeweghejeva in Pliškova finalistki Stuttgarta

Stuttgart, 28. aprila - V finalu teniškega turnirja WTA v Stuttgartu z nagradnim skladom 816.000 dolarjev se bosta pomerili Američanka Coco Vandeweghe in Čehinja Karolina Pliškova. Peta nosilka Pliškova je v polfinalu izločila Estonko Anett Kontaveit s 6:4 in 6:2, Vandeweghejeva je bila boljša od šeste nosilke, Francozinje Caroline Garcia, s 6:4 in 6:2.