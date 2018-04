Ob mednarodnem dnevu medgeneracijske solidarnosti pozivi h krepitvi sodelovanja

Ljubljana, 29. aprila - Ob mednarodnem dnevu medgeneracijske solidarnosti, ki da obeležujemo danes, organizacije mladih in starejših pozivajo, da je ob spremenjenih demografskih razmerah treba okrepiti medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Kot so sporočili iz Mladinskega sveta Slovenije, so tudi zato lani ustanovili Medgeneracijsko koalicijo Slovenije.