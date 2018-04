Trump po vrhu Korej govoril z Moonom

Washington, 28. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je po petkovem vrhu Korej danes imel "dolg in zelo dober pogovor" z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom. Tvitnil je, da gredo "stvari zelo dobro" glede njegovega načrtovanega srečanja s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in da se "dogovarjajo o njegovem datumu in lokaciji".