Mladi si najbolj želijo rednih zaposlitev za nedoločen čas

Ljubljana, 29. aprila - Mladi si glede na raziskavo Sindikata Mladi plus najbolj želijo rednih pogodb za nedoločen čas. Kar 74 odstotkov vprašanih bi namreč izbralo to obliko dela, še vedno pa imajo največ izkušenj s študentskim delom in delom na črno. Kot poudarja predsednica sindikata Tea Jarc, si mladi želijo varnih, trajnih in dostojnih zaposlitev.