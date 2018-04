Finančni ministri EU potrdili pripravljenost za dokončanje bančne unije

Sofija, 28. aprila - Finančni ministri EU so v Sofiji pri razpravi o poglabljanju ekonomske in monetarne unije potrdili pripravljenost za dogovor glede preostalega dela zakonodajnih ukrepov za zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju. Tako bi lahko voditelji EU junija sprejeli nekaj ključnih odločitev za dokončanje bančne unije, so sporočili s finančnega ministrstva.