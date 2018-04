Slab slovenski zaključek v Tel Avivu

Tel Aviv, 28. aprila - Slovenski judoisti in judoistke so že končali nastope zadnji dan evropskega prvenstva v Tel Avivu. Ana Velenšek (nad 78 kg), Klara Apotekar (do 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) so izgubili uvodne dvoboje. Slovenija na tem prvenstvu tako ostaja pri dveh kolajnah, Adrian Gomboc je postal evropski prvak, Tina Trstenjak pa podprvakinja.