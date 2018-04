Na Ptuju pri 56-letniku odkrili 177 sadik in 23 kilogramov konoplje

Ptuj, 28. aprila - Policija je v sredo med hišno preiskavo pri 56-letniku iz okolice Ptuja med drugim odkrila 177 sadik konoplje, več kot 400 mililitrov konopljinega ekstrakta in več kot 23 kilogramov posušene konoplje. Moškega so prijeli, preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.