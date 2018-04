Kolone avtomobilov pred nekaterimi mejnimi prehodi s Hrvaško

Ljubljana, 28. aprila - Na današnjo medpraznično pomladno soboto je ponekod na slovenskih cestah gneča, kolone vozil so predvsem pred nekaterimi mejnimi prehodi s Hrvaško ter pred delovišči na primorski avtocesti in ljubljanski obvoznici. Na Gruškovju je čakalna doba za izstop iz države eno uro, na Dragonji 45 minut, na Obrežju in Sečovljah za vstop po 30 minut.