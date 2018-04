Delo: Ko depresiven kmet prodaja zemljo (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - V letu, ko so Slovenci optimistični kot že dolgo ne, ko se zaposlenim ni ravno treba tresti za plače in ko delodajalce tepe pomanjkanje kadra, je prezadolženi trgovec Mercator prodal manj kot leto prej, ko smo bili manj bogati in manj optimistični. To je jasen pokazatelj stanja na trgu in legitimen razlog za skrb, v Delu piše Novica Mihajlović.