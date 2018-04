Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 28. aprila - Danes bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa ponekod občasno zmerno oblačno in ponekod bo zapihal tudi veter južnih smeri. Popoldne predvsem v hribovitih krajih ni izključena kakšna manjša ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.