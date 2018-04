Sloviti pisec enih najboljših kriminalk na svetu Jo Nesbo prihaja v Slovenijo

Ljubljana, 28. aprila - V okviru svetovne turneje in ob izidu romana Macbeth, priredbe Shakespearove istoimenske tragedije, bo Slovenijo 11. maja obiskal norveški pisec kriminalk Jo Nesbo. "Nesporni kralj skandinavske kriminalke" se bo, kot so sporočili iz založbe Didakta, ustavil v knjigarni Konzorcij, na Škrabčevi domačiji v Hrovači pri Ribnici in v Cankarjevem domu.