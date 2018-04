Winnipeg nadigral Nashville za prvo zmago v konferenčnem polfinalu

Los Angeles, 28. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL so se ponoči z edino tekmo nadaljevali obračuni drugega kroga končnice. V konferenčnem polfinalu zahoda se merita ekipi Nashville Predators in Winnipeg Jets. Prvo zmago v polfinalni seriji, ki jo bo dobila tista ekipa, ki bo prva prišla do štirih zmag, so vpisali kanadski gostje iz Winnipega s 4:1.