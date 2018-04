Strokovna razprava o vplivu murskih elektrarn na pitno vodo propadla

Tišina, 28. aprila - Strokovna razprava, v kateri naj bi različni strokovnjaki ob navzočnosti županov, poslancev in predstavnikov civilne družbe odgovorili na dileme o vplivu murskih elektrarn na količino in kakovost pitne vode v Pomurju, ni uspela. Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor namreč trdijo, da ima druga stran zastarele podatke, do novih pa nima dostopa.