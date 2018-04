Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 28. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste prihaja do zastojev na podravski avtocesti, pred koncem avtoceste pri Podlehniku, približno 1 kilometer in naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje ter na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, približno 1 kilometer.