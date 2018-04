Utah s Kokoškovom v konferenčni polfinale, Cleveland pred izpadom

Los Angeles, 28. aprila - Košarkarji Toronto Raptors in Utah Jazz, pri katerem je pomočnik glavnega trenerja selektor slovenskih zlatih košarkarjev Igor Kokoškov, so napredovali v drugi krog končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. Neuspešen večer pa je bil za zvezdnika LeBrona Jamesa in ekipo Cleveland Cavaliers, ki je pred izpadom.