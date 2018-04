Slovenski proizvajalci oljčnih olj med dobitniki zlatih medalj na mednarodnem tekmovanju v New Yorku

New York, 28. aprila - V New Yorku od leta 2013 poteka največje mednarodno tekmovanje oljčnih olj, na katerem je bilo letos 1000 tekmovalcev iz 28 držav sveta, med njimi trije slovenski proizvajalci iz Primorske oziroma Istre. To so Timor (Timor), Morgan (Cuvee) in Miha Jakovčič (Giuliana), ki so prejeli zlate medalje.