Gornja Radgona, 27. aprila - 64-letni voznik tovornega vozila je danes peljal iz smeri naselja Rogaševci proti Cankovi. V naselju Krašči je na ravnem delu vozišča zapeljal v jarek in z vozilom obstal na brežini. Zdravnik je na kraju potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.