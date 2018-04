Newyorške borze današnje trgovanje sklenile neenotno

New York, 27. aprila - Newyorške borze so dan sklenile neenotno. Medtem ko sta indeks 500 največjih ameriških podjetij in indeks Nasdaq današnje trgovanje sklenila v zelenem, se indeks Dow Jones ni uspel obdržati nad gladino. Dan na borzah so zaznamovali predvsem različni zaslužki podjetij ter poročilo o gospodarski rasti ZDA v prvem četrtletju.