Droni od konjička do nepogrešljivih pripomočkov pri reševanju življenj

Ljubljana, 28. aprila - Droni, ki so bili še pred nekaj leti le konjiček navdušencev, danes rešujejo življenja, so poudarili na mednarodni konferenci, ki jo je od srede do petka v Ljubljani priredilo Evropsko združenje številke za klic v sili 112 (EENA). Droni lahko pomagajo službam za zaščito in reševanje, imajo pa tudi velik potencial za nadaljnji razvoj, so dodali.