Real na krilih Dončića na zaključni turnir v Beograd

Ljubljana, 27. aprila - Košarkarji Real Madrida z Luko Dončićem so zadnji udeleženci zaključnega turnirja evrolige. V današnji četrti četrtfinalni tekmi so z 89:82 premagali Panathinaikos in se s 3:1 v zmagah uvrstili na turnir v Beograd. Slovenski reprezentant je bil najboljši posameznik tekme.