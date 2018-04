V Skopju na vrhu procesa Brdo Brioni optimistično o evropski perspektivi zahodnega Balkana

Zagreb, 27. aprila - Voditelji osmih držav članic procesa Brdo Brioni so se danes srečali na rednem letnem vrhu pobude, ki je potekal v Skopju. Po srečanju so prevladovale optimistične ocene o evropski prihodnosti držav zahodnega Balkana, in sicer potem ko je Evropska unija pred kratkim predstavila strategijo svoje širitve na jugovzhod Evrope.