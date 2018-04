Klepačeva in Martinez Sanchezova v polfinalu Stuttgarta

Stuttgart, 27. aprila - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in njena partnerica v igri dvojic Španka Maria Martinez Sanchez sta v četrtfinalu turnirja WTA v Stuttgartu premagali Američanki Coco Vandeweghe in Bethanie Mattek-Sands s 6:2 in 6:2. Prvi nosilki bosta v polfinalu igrali proti Američanki Raquel Atawo in Nemki Anni-Leni Grönefeld.