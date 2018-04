Preboj na Korejskem polotoku dvignil tudi evropske borze

London/Frankfurt/Pariz, 27. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Po ocenah analitikov so tudi na borzne parkete na stari celini spodbudno vplivale novice o zgodovinskem srečanju voditeljev Severne in Južne Koreje, ki sta se zavzela za popolno denuklearizacijo polotoka. Nafta se rahlo ceni, tečaj evra pa je pri izhodišču.