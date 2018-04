Poškodovano planinko so s Kobariškega stola s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Breginj, 27. aprila - Gorski reševalci so zgodaj popoldne priskočili na pomoč 68-letni planinki, ki se je poškodovala pri sestopu s Kobariškega Stola v smeri Breginja. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je planinka zdrsnila približno 200 metrov po strmi travnati brežini in se ustavila tik nad gozdno mejo, pri tem pa si je zlomila obe roki.