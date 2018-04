Prvi dan praznikov zaznamoval gost promet v smeri morja

Kozina, 27. aprila - Slovenske ceste v smeri morja so že od jutra polne pločevine. Popoldne je primorsko avtocesto med priključkoma Črni Kal in Kozina zaprl avtobus, ki je zagorel v predoru Kastelec. Na odseku je nastal zastoj. V roku ene ure so goreče vozilo pogasili, tako promet zdaj v predoru zaprt le še vozni pas.