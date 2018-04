Poslovni rezultati zvišujejo tečaje na borzah v New Yorku

New York, 27. aprila - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Na vlagatelje spodbudno vplivajo poslovni rezultati nekaterih družb za minulo četrtletje, med njimi Amazon in Microsoft, pa tudi ocena gospodarske rasti v ZDA za prvo trimesečje, ki je višja od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.