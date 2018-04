Napadalec na Kitajskem z nožem ubil sedem otrok

Peking, 27. aprila - V kitajski provinci Shaanxi je danes napadalec okoli 18. ure po lokalnem času z nožem ubil sedem otrok, 12 jih je ranjenih. Otroci so se ta čas ravno vračali iz šole domov. Osumljenca so pridržali, ranjeni otroci pa so že prejeli zdravstveno oskrbo. Gre sicer za enega najhujših napadov v državi v zadnjih letih, so sporočile kitajske oblasti.