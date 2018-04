Avstrijski turizem na dobri poti k rekordni zimski sezoni

Dunaj, 29. aprila - Avstrijski turizem še naprej beleži odločne rezultate. Prvi podatki do konca marca kažejo, da je za severno slovensko sosedo in eno najbolj razvitih turističnih držav na svetu rekordna zimska sezona. V avstrijskih turističnih krajih so med novembrom in marcem zabeležili 17,3 milijona prihodov turistov in 64,5 milijona nočitev.