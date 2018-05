V javni obravnavi predlog sprememb pravil pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

Ljubljana, 2. maja - Okoljsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo predlog sprememb uredbe o električni in elektronski opremi, ki določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja nastajanja odpadne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave. Gre za odgovor na pomisleke Bruslja.