V BiH aretirali generala Dudakovića, domnevno odgovornega za zločine nad srbskimi civilisti

Sarajevo, 27. aprila - V Bihaću so davi aretirali upokojenega generala vojske BiH in poveljnika njenega petega korpusa, ki je med vojno v tej državi branil Bihać, Atifa Dudakovića. Osumljen je, da je zagrešil vojne zločine nad srbskimi ujetniki med letoma 1992 in 1995, poročata srbska agencija Tanjug in hrvaška Hina.