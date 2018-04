Europol v mednarodni operaciji ohromil propagandno omrežje IS

Haag, 27. aprila - Pravosodne oblasti EU, ZDA in Kanade so v četrtek uspešno zaključile dvodnevno mednarodno operacijo, uperjeno proti ključnemu mediju skrajne skupine Islamska država (IS), tiskovni agenciji Amaq. V operaciji je sodelovalo osem držav, z njo pa so ohromili propagandno omrežje teroristov, so objavili na spletni strani Europola.