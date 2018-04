S tremi promili v krvi padel s kolesa in se poškodoval

Kranj, 27. aprila - Kranjski policisti so v četrtek popoldan obravnavali nesrečo kolesarja, ki je zaradi skrajne opitosti izgubil nadzor nad kolesom, po trčenju v pločnik padel in se lažje poškodoval. Kolesar je bil "na meji nesposobnosti zaznavanja in obvladovanja česarkoli", preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal krepko čez tri promile alkohola.