Sladkosneda Nemka poskušala ukrasti večje količine čokolade

Hannover, 27. aprila - Nemška policija je bila v četrtek v Berlinu pozorna na žensko, ki je preračunljivo načrtovala rop supermarketa. Njena tarča so bile čokolade, ki jih je sladkosneda Nemka skrivala kar pod svojim krilom, in sicer celih devet kilogramov. Preden so jo ustavili, je v avto svojega pajdaša že prinesla za 50 kilogramov čokolad in drugih sladkarij.