Pariz, 27. aprila - Predstavniki zahodnih in arabskih držav so se v četrtek zvečer v Parizu dogovorili o novi pobudi za rešitev sirske krize. Na srečanju so sodelovali vodje diplomacij oziroma njihovi namestniki iz Francije, ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Savdske Arabije in Jordanije.