Azijske borze z rastjo

Tokio, 27. aprila - Azijske borze so ta trgovalni teden končale z rastjo. Vlagatelji so namreč sledili pozitivnemu vzdušju ameriških borz, kar je posledica boljšega poslovanja nekaterih podjetij od pričakovanj analitikov. Poleg tega so trgi pozdravili srečanje voditeljev Severne in Južne Koreje, Kim Jong-una in Moon Jae-ina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.