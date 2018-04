Krvniki Kopitarjevih kraljev silovito odprli konferenčni polfinale

Las Vegas, 27. aprila - V severnoameriški hokejski ligi so se ponoči že začeli obračuni konferenčnih polfinalov na zahodu in vzhodu. Po eliminaciji Los Angeles Kings brez poraza so novinci v ligi NHL Vegas Golden Knights silovito odprli polfinale zahodne konference. Zlati vitezi so na prvi tekmi polfinalne serije proti San Jose Sharks zmagali s kar 7:0.