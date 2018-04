Amazon navdušil analitike z rastjo dobička in prihodkov

New York, 27. aprila - Spletna trgovina Amazon je v prvem četrtletju krepko povečala dobiček in prihodke, kar je razveselilo vlagatelje in vrednost delnice zvišalo na rekordno raven. Dobiček se je namreč več kot podvojil na 1,6 milijarde dolarjev, prihodki od prodaje pa so se zvišali s 36 na 51,04 milijarde dolarjev.