Voditelja Severne in Južne Koreje na zgodovinskem srečanju na črti prekinitve spopadov

Seul, 27. aprila - Voditelja Severne in Južne Koreje, Kim Jong-un in Moon Jae-in, sta se zjutraj sestala na demilitariziranem območju med državama, ki še nista uradno sklenili vojne iz 50. let prejšnjega stoletja. To je bilo doslej šele tretje srečanje predsednikov obeh držav v zgodovini.