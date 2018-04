Mrakova in Macarolova napredovali na sedmo mesto

Marseille, 26. aprila - V Hyeresu se je odvijal tretji regatni dan svetovnega pokala za olimpijske razrede. Dekleta v olimpijskem dvosedu 470 so odpeljala zgolj dva namesto treh predvidenih plovov, slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta jadrali veliko bolje kot v preteklih dneh in sta napredovali na sedmo mesto.