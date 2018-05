V Postojni začetek usposabljanja Slovenske vojske

Postojna, 3. maja - Slovenska vojska danes na vadišču Poček v Postojni začenja skupno usposabljanje, imenovano Skalni Sokol 2, na katerem bo sodelovalo približno 600 pripadnikov slovenske in ameriške vojske. Usposabljanje bo potekalo do petka, 18. maja, v tem času pa bo povečan promet vojaških vozil, so objavili na spletni strani Slovenske vojske.