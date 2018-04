Aviciijeva družina sporočila, da ni mogel več naprej

Stockholm, 26. aprila - Družina švedskega didžeja Aviciija, ki je v starosti 28 let umrl v petek v Omanu, je danes sporočila, da glasbenik "ni mogel več naprej" in da "je želel mir". Nekateri mediji so poročali, da je družina tako potrdila njegov samomor, česar pa njegova tiskovna predstavnica za francosko tiskovno agencijo AFP ni želela potrditi.