V dobiček American Airlines zarezale višje cene goriva

New York, 26. aprila - Letalska družba American Airlines je v prvem četrtletju ustvarila 186 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je 45 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V dobiček so zarezale višje cene goriva. Prihodki so se medtem zvišali za 5,9 odstotka na 10,40 milijarde dolarjev.